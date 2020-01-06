Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 23:36

Дубай. 7 января. ИНТЕРФАКС - Подразделения, лояльные признанному ООН правительству Ливии, планируют попытаться вернуть контроль над стратегически важным портовым городом Сирт, сообщает в понедельник издание The Libya Observer.

По информации издания, ополченцы собирают силы для штурма города.

В понедельник в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара объявили, что взяли под контроль Сирт. The Libya Observer отмечает, что быстрый захват города стал возможным благодаря переходу на сторону Хафтара одного из оборонявших Сирт подразделений. В результате этого стало невозможно оборонять город, и гарнизон был вынужден отступить.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие восток Ливии, предпринимают попытки захватить столицу Ливии - Триполи. Признанное ООН правительство, со своей стороны, запросило военную помощь у Турции. Первые турецкие военные, как сообщалось, уже отправились в Ливию.

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