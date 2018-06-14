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Иерусалим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что Израиль, противодействуя политике Ирана в регионе, способствует безопасности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, сообщает газета "Джерузалем пост".

Выступая на Международном форуме по вопросам национальной безопасности в Иерусалиме, Б.Нетаньяху отметил, что действия Израиля против Ирана "являются причиной мира и безопасности за пределами Ближнего Востока".

"После заключения соглашения по своей ядерной программе Иран получил деньги и начал расширять свою империю, попытался отправить военных в Сирию, попытался атаковать Израиль, и мы, конечно, противостоим этому", - подчеркнул Б.Нетаньяху.

Он напомнил, что Израиль ведет борьбу с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ) и предотвратил множество атак террористов. Однако, по мнению Б.Нетаньяху, Иран представляет "куда большую" угрозу.

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Интерфакс