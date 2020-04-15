Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 21:59

Варшава. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - С учетом сразу двух кризисов - одного гипотетического и второго реального в Польше пройдут учения с участием представителей высшей государственной власти, пишет в среду польское издание "Речь Посполита".

В Бюро национальной безопасности Польши журналистам сообщили, что при подготовке учений будет учтен не только предусмотренный сценарием гипотетический кризис, но и реальный - сложная эпидемиологическая ситуация в стране в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Точные сроки проведения учений пока не определены, они могут состояться в ближайшие несколько недель, отметили в спецслужбе.

По данным газеты, в рамках этих учений будут отработаны методы функционирования государственных учреждений, проведена проверка систем связи и межведомственной логистики.

В частности сценарием учений предусмотрено издание президентом страны "правовых актов", проверка систем шифрованной видеосвязи, которой пользуются представители высшего руководства страны.

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