Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 22:24

Рим. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Участники Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы уверены, что борьба с угрозой международного терроризма должна вестись на международном уровне.

"Мы подробно изучили и неоднократно обсуждали на наших конференциях вероятные сценарии приобретения и использования террористами ядерных материалов и предлагаем создание глобальной международной системы контроля перемещения радиоактивных материалов, основанной на универсальных аппаратно-программных системах", - цитирует пресс-служба слова президента форума Вячеслава Кантора, сказанные по итогам конференции в Риме.

По словам Кантора, эксперты форума предлагают сформировать международную структуру или штаб в Европе, в котором бы работали представители соответствующих министерств и спецслужб ведущих государств.

Эксперты конференции указали на то, что в отношениях двух ядерных держав - России и США - "разрушена система постоянно работавших контактных групп на высшем и других уровнях". "Восстановление подобной системы - первоочерёдная задача", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой форума.

Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

В основные задачи форума входит содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и разработка практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

С момента своего образования Люксембургский форум провёл за 10 лет почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и других городах.

1кю во

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