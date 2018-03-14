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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 14:35 14.03.2018 - 14:35

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава британского правительства Тереза Мэй, выступая в среду перед парламентариями, заявила, что против России может быть принят "ряд секретных мер".

"Мы предпримем ряд мер, которые находятся в компетенции наших служб Национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства. Сегодня я очертила лишь некоторые из этих мер. Парламентарии понимают, что существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно", - сказала она.

Ар бп

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