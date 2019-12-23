Берлин. 23 декабря. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ BSH разрешило прокладку труб "Северного потока 2" в зимние месяцы, решение принято, сообщила его пресс-служба.
"Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило прокладку труб для завершения строительства газопровода "Северный поток 2" на длину в 16,5 километров в зимние месяцы", - говорится в сообщении пресс-службы, переданном в понедельник в "Интерфакс".
Ведомство проверяло возможное воздействие строительных работ и трубы газопровода на морскую среду, в том числе, на гнездовья птиц.
"После тщательной проверки BSH не выявило серьезного влияния прокладки труб зимой", - указывается в сообщении.
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