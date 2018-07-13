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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 8:18 13.07.2018 - 08:18

Пекин. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Китай увеличил экспорт в долларовом выражении в июне 2018 года на 11,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, импорт - на 14,1%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Темпы роста как экспорта, так и импорта замедлились по сравнению с майскими показателями в 12,2% и 26%. Аналитики в среднем ожидали повышения китайского экспорта в июне на 10%, импорта - на 20,8%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса КНР вырос до $41,61 млрд по сравнению с $24,23 млрд в мае. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $27,9 млрд.

Профицит торгового баланса Китая с США в июне подскочил до $28,97 млрд, максимума с начала отслеживания этих данных в 1999 году. Экспорт в США вырос до рекордных $42,62 млрд.

"Рекордный профицит КНР в торговле с США четко показывает, что американская экономика остается сильной, а вот китайская - ослабляется", - отмечает экономист Shenwan Hongyuan Group Co. Ван Цзянь.

"Внутренние инвестиции в КНР ослабляются из-за проблем с финансированием, тогда как потребление является недостаточно сильным", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Положительное сальдо баланса торговли с Евросоюзом в июне увеличилось до $16,25 млрд с $9,75 млрд, дефицит торгового баланса с Японией уменьшился до $2,89 млрд с $3,8 млрд.

Профицит баланса торговли Китая с Россией понизился до $4,22 млрд с майских $4,4 млрд. Экспорт в РФ увеличился на 2,8% в годовом выражении, импорт из России - вырос на 24,9%.

Темпы роста китайского экспорта в юанях в июне ускорились до 3,1% с 2,8%, импорта - замедлились до 6% с 15,6%. Профицит торгового баланса КНР увеличился до 261,88 млрд юаней с 152,13 млрд юаней месяцем ранее.

В первом полугодии профицит торгового баланса КНР сократился на 26,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 901,32 млрд юаней ($135,4 млрд).

Экспорт из Китая в январе-июне увеличился на 4,9% в юанях, импорт - на 11,5%.

пк вч *

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