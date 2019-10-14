Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 10:17

Детройт. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) увеличил пособие участвующим в забастовке сотрудникам General Motors (GM).

Это может говорить о том, что профсоюз готовится к затяжному конфликту с руководством компании, пишет The Wall Street Journal.

Еженедельное пособие более 46 тыс. работникам GM, которые проводят забастовку уже почти месяц, с воскресенья повышено до $275 с $250. Профсоюз также сообщил, что сотрудники, согласившиеся работать по сокращенному графику, также смогут получать пособие в полном объеме.

Пособия выплачиваются сотрудникам GM из специального фонда UAW, к которому профсоюз обычно обращается в периоды забастовок, чтобы ослабить финансовые последствия для бастующих сотрудников. Эти выплаты, однако, составляют лишь часть их еженедельной зарплаты и, с учетом того, что рабочие не получают зарплатные чеки уже три недели из-за забастовки, некоторые из них начинают серьезно беспокоиться из-за своих финансов.

Размер забастовочного фонда UAW составляет более $750 млн, что дает профсоюзу возможность платить бастующим сотрудникам в течение долгого времени.

В пятницу WSJ сообщало, что руководство GM, недовольное темпами продвижения переговоров с профсоюзом, обратилось напрямую к сотрудникам компании, представив им свои предложения по изменению условий контракта, рассчитывая таким образом положить конец забастовке.

В письме, направленном сотрудникам руководителем глобальных производственных операций GM Джеральдом Джонсоном, были представлены предложения об изменении статуса временных служащих на постоянный, а также предложения об увеличении вознаграждений, включая зарплаты и премии.

Кроме того, руководство GM предложило увеличить инвестиции в производственные предприятия компании в США до $9 млрд с планировавшихся ранее $7 млрд, сообщил источник газеты.

Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) ранее заявлял, что требует от GM более четких заверений в будущей сохранности их рабочих мест, то есть подтверждения, что компания намерена наращивать выпуск автомобилей в США.

Забастовка работников GM привела к остановке работы более 30 заводов концерна на территории США. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. JPMorgan Chase оценил потери GM за первые две недели забастовки более чем в $1 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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