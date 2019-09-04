Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 11:33

Нью-Йорк. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) намеревается заключить новый трудовой договор с General Motors Co., рассчитывая использовать эту сделку для переговоров с другими автомобильными компаниями, пишет Dow Jones.

Срок текущего трудового соглашения истекает 14 сентября, при этом стороны ожидают, что это будут одни из самых напряженных переговоров за прошедшие несколько лет на фоне ухудшения ситуации на американском автомобильном рынке, которое оказывает давление на автопроизводителей.

GM уже выразила намерение закрыть несколько заводов в США, в том числе в штате Огайо. Руководство профсоюза раскритиковало это решение, сообщив, что компания ставит прибыль выше рабочих мест.

Автомобильные компании также планируют добиваться уступок в отношении выплат, касающихся медицинского обслуживания и других расходов, чтобы ограничить затраты на оплату труда. Представители профсоюза пообещали помешать их намерениям.

UAW дал лидерам профсоюза разрешение на проведение забастовки в случае, если сделка с GM не будет достигнута. Между тем представители GM сообщили о готовности заключить соглашение, которое положительно скажется на будущем сотрудников и компании.

Впоследствии профсоюз также собирается провести переговоры с Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV. В состав UAW входят почти 150 тыс. работников трех автомобильных компаний.

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