Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 11:17

Стамбул. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Конвенция Монтрё о статусе проливов не распространится на проектируемый канал "Стамбул", заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова приводит агентство "Анадолу".

"Проект строительства канала "Стамбул" не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё о статусе проливов", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что канал будет находиться под юрисдикцией Турции. Турецкие СМИ не уточняют, как это скажется на проходе судов и военных кораблей.

Конвенция Монтрё о статусе проливов была принята в 1936 году. Она восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время. В мирное время согласно конвенции через проливы могут свободно проходить военные корабли любого класса, принадлежащие черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу, а также - по времени пребывания в Черном море.

Впервые идею строительства канала Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект планируется к 2023 году.

Канал "Стамбул", призванный стать альтернативой Босфору и разгрузить его, по проекту пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Ожидается, что в день он сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.

Эрдоган ранее заявлял, что этот проект послужит развитию Турции, а также "устранит угрозу экологической и техногенной катастрофы на Босфоре", так как разгрузит Босфор.

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