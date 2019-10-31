Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 16:23

Вашингтон. 31 октября. ИТНРЕФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что процедура импичмента, которую продвигает Демократическая партия, причиняет вред американскому фондовому рынку.

"Сфабрикованный импичмент причиняет вред нашему фондовому рынку. Ничего не делающим демократам все равно!" - написал Трамп в Твиттере.

Ранее в октябре Трамп заявлял, что "ничего не делающие демократы должны сосредоточить внимание на развитии страны, а не тратить время и энергию кого-либо на ерунду, чем они и занимаются с самого избрания(Трампа - ИФ)".

Трамп неоднократно критиковал расследование демократов, заявляя, что они проводят не процедуру импичмента, а переворот.

Ранее на этой неделе демократы палаты представителей обнародовали резолюцию, которая в случае утверждения формализует начало процесса импичмента Трампа.

Резолюция устанавливает процедуры открытых слушаний в комитете по разведке и обнародования свидетельских показаний.

Она также позволяет республиканцам запрашивать свидетельские показания и документы, но демократы все еще имеют возможность блокировать запросы.

В резолюции также говорится, что соответствующие комитеты, участвующие в расследовании в рамках процедуры импичмента Трампа, "продолжат уже начатые расследования того, достаточно ли оснований, чтобы палата представителей применила данное ей конституцией право импичмента президента США Дональда Трампа".

Голосование по резолюции пройдет в Палате представителей позже в четверг.

Лидеры демократов подчеркнули, что голосование необходимо для перехода от серии закрытых показаний свидетелей к публичной стадии расследования.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

1ви ар

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