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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 18:28 21.09.2018 - 18:28

Берлин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Процесс по делу 94-летнего охранника СС должен начаться в Германии в ноябре, сообщил в пятницу земельный суд города Мюнстер.

Мужчину из округа Боркен в составе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия обвиняют в том, что с 1942 по 1945 год он служил охранником в концлагере Штуттгоф неподалеку от Данцига.

При этом процесс открывают в отделении суда по делам несовершеннолетних, поскольку на момент совершения преступлений, в которых обвиняют подозреваемого (пособничество в убийствах сотен человек), мужчине не было еще 21 года.

"Председатель отделения назначил основное заседание на вторник, 6 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Уже запланирован целый ряд слушаний - до середины января 2019 года.

Еще один обвиняемый в тех же преступлениях - мужчина 93 лет из Вупперталя - также должен предстать перед судом, но пока неизвестно, когда именно, поскольку для принятия решения нужно медицинское освидетельствование - следствие не уверено, что мужчина может участвовать в процессе по возрасту и состоянию здоровья.

Следствие считает, что 7 июня 1942 года обвиняемый 94-х лет был направлен в концлагерь Штуттгоф вначале в качестве штурмовика СС. Позже он вошел в состав отряда СС "Мертвая голова" и отвечал за охрану лагеря и за надзор за заключенными.

Второй обвиняемый, судебное разбирательство против которого пока не открыто, служил, по версии следствия, там же и выполнял те же задачи.

В материалах мюнстерского суда сказано, что СС-овцы 21 и 22 июня 1944 года убили в Штуттгофе больше ста польских пленных в газовых камерах, летом 1944 года так же расправились минимум с 77 ранеными советскими военнопленными. В лагере убили множество евреев, их точное число до сих пор неизвестно - их привозили в Штутгоф на поездах обманом, уверяя, что люди едут на работу.

Пленников по указаниям СС-овцев в концлагере плохо кормили и одевали, многие люди заболевали и умирали от инфекционных заболеваний и голода.

"С 1942 по конец 1944 года врачи и санитары СС после предварительного отбора убили более 140 пленных - с 1944 года - преимущественно еврейских женщин и детей - посредством инъекций бензина и фенола напрямую в сердце", - говорится в материалах суда. Людей убивали разными способами, "неизвестное число" пленных зимой 1943-1944 года специально оставили умирать на морозе от холода.

"Обвиняемые должны были знать об этих методах убийств. Прокуратура исходит из того, что они знали, что эти методы использовались в отношении множества людей, и убить столько людей таким образом можно было только при помощи таких охранников, как они", - говорится в документах.

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