Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 7:31

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - С $5,4 млрд в 2018 году до $5 млрд в 2019 году сократились прямые китайские инвестиции в Соединенные Штаты, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на совместный доклад Национального комитета по американо-китайским отношениям и консалтинговой компании Rhodium Group.

В документе отмечается, что $5 млрд - самый низкий уровень с момента рецессии 2009 года и отражает напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира и ограничения, веденные китайским правительством на зарубежные капиталовложения.

Американские инвестиции в Китай выросли в прошлом году - до $14 млрд с $13 млрд в 2018 году. Но это увеличение в значительной степени обусловлено ранее анонсированными проектами, такими, как завод Tesla в Шанхае.

Двусторонние инвестиции между Соединенными Штатами и Китаем упали в прошлом году до семилетнего минимума, говорится в докладе.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!