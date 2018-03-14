Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом выросли на 25% в январе-феврале
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Пекин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Прямые инвестиции Китая в нефинансовый сектор за рубежом в январе-феврале увеличились на 25,2% относительно того же периода прошлого года и составили $16,82 млрд, сообщило министерство торговли страны.
Китайские инвесторы вложили средства в 1429 компаний в 135 странах и регионах мира.
В том числе $2,15 млрд было инвестировано в государствах, расположенных вдоль "Пояса и пути". Данный показатель вырос на 20,1% относительно января-февраля 2017 года.
Основной поток инвестиций был направлен в такие сектора, как горнодобывающая промышленность, лизинг, бизнес-услуги, обрабатывающая промышленность и ИТ-услуги.
В последние годы ПИИ Китая росли быстрыми темпами. Однако на фоне нерациональности внешней инвестиционной деятельности китайские власти были вынуждены ужесточить правила, регулирующие данную сферу, и рекомендовали компаниям быть более осмотрительными при принятии инвестиционных решений, отмечает агентство "Синьхуа".
В августе 2017 года Госсовет КНР опубликовал документ, согласно которому внешние инвестиции в такие сектора, как недвижимость, гостиницы, кинотеатры и развлекательный бизнес, будут ограничены, а в сфере азартных игр - полностью запрещены.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс