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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 17:14 14.03.2018 - 17:14

Пекин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Прямые инвестиции Китая в нефинансовый сектор за рубежом в январе-феврале увеличились на 25,2% относительно того же периода прошлого года и составили $16,82 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Китайские инвесторы вложили средства в 1429 компаний в 135 странах и регионах мира.

В том числе $2,15 млрд было инвестировано в государствах, расположенных вдоль "Пояса и пути". Данный показатель вырос на 20,1% относительно января-февраля 2017 года.

Основной поток инвестиций был направлен в такие сектора, как горнодобывающая промышленность, лизинг, бизнес-услуги, обрабатывающая промышленность и ИТ-услуги.

В последние годы ПИИ Китая росли быстрыми темпами. Однако на фоне нерациональности внешней инвестиционной деятельности китайские власти были вынуждены ужесточить правила, регулирующие данную сферу, и рекомендовали компаниям быть более осмотрительными при принятии инвестиционных решений, отмечает агентство "Синьхуа".

В августе 2017 года Госсовет КНР опубликовал документ, согласно которому внешние инвестиции в такие сектора, как недвижимость, гостиницы, кинотеатры и развлекательный бизнес, будут ограничены, а в сфере азартных игр - полностью запрещены.

Служба финансово-экономической информации

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