Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 10:04

Стамбул. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Прямые переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в России) могут начаться только в том случае, если талибы согласятся на режим прекращения огня, цитирует в понедельник Анатолийское агентство новостей слова пресс-секретаря президента Афганистана Сиддика Сиддики.

По его словам, сейчас делается все возможное для начала мирных переговоров между талибами и афганским правительством.

"Талибы должны согласиться на прекращение огня, чтобы положить конец войне в Афганистане. Присоединение к перемирию станет прекрасной возможностью для талибов", - сказал Саддики.

В то же время движение "Талибан" сделало заявление о необходимости завершения процесса мирных переговоров с США.

В заявлении отмечается, что переговорный процесс не завершен, так же как и не подписан текст соглашения.

Режим прекращения огня будет недействительным до тех пор, пока не начнутся прямые переговоры с афганским правительством, говорится в заявлении.

1ар де

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