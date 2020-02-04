Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 15:17

*** Результаты будут опубликованы во вторник вечером по местному времени

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Задержка публикации результатов первых внутрипартийных выборов Демократической партии США, прошедших в Айове, связана с проверкой достоверность данных, сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на председателя Демократической партии Айовы Троя Прайса.

"Проводится сверка всех данных, которые у нас есть, с документацией. Системе нужно больше времени, чем ожидалось, но она создана для того, чтобы в конечном итоге мы могли с полной уверенностью сообщить о результатах", - заявил Прайс.

По данным Демократической партии штата, необходимо дополнительное время для того, чтобы обеспечить честность кокусов.

Отмечается, что результаты внутрипартийных выборов будут опубликованы после обнаружения "несоответствий" в сообщениях о результатах.

Как сообщает сайт местного подразделения Демократической партии, публикация результатов ожидается во вторник после 19:00 по центральному поясному времени (04:00 среды мск).

Ранее во вторник сообщалось, что задержка публикации результатов первых внутрипартийных выборов Демократической партии США не связана с "хакерской атакой или другим вмешательством".

Между тем, все ведущие претенденты в кандидаты от Демократической партии заявили о том, что с оптимизмом ждут результатов предварительных внутрипартийных выборов.

Ожидалось, что первые кокусы в Айове внесут ясность относительно того, кто именно из кандидатов обладает большой поддержкой и может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Однако из-за задержки публикации голосов ситуация усложнилась.

По данным The Hill, проблема, по всей видимости, возникла после того, как результаты, переданные через мобильное приложение, используемое для подсчета голосов, показали "некоторые несоответствия". Между тем, официальный представитель Демократической партии в Айове Мэнди Макклюр заявила, что приложение не ломалось, а проводятся просто "проверки качества".

Согласно источникам издания, к 23:00 понедельника по времени Айовы (8:00 вторника мск) поступили данные только с 35% участков.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной программы.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

1ви ар

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