Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 12:12

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Проведение первых публичных слушаний в рамках принятой накануне резолюции о процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа прогнозируется на середину ноября, сообщают в пятницу западные СМИ.

Согласно информации газеты Los Angeles Times, демократы ожидают, что публичная фаза процесса начнется через две недели. В ходе этого этапа, как ожидается, состоятся открытые слушания, на которых будут допрошены основные свидетели по этому делу, а также будут обнародованы некоторые документы. До сих пор расследование в отношении Трампа велось в "закрытом" формате: все слушания проводились в палате представителей за закрытыми дверями.

Американские СМИ отмечают, что эта фаза направлена на то, чтобы американцы могли убедиться в целесообразности или, наоборот, безосновательности запущенной процедуры импичмента.

Однако издание The Guardian пишет, что слушания в открытом режиме могут начаться еще раньше, а итоговое голосование в палате представителей непосредственно по вопросу вынесения импичмента Трампу в таком случае может состояться к концу этого года.

По мнению западных экспертов, палата представителей сможет вынести импичмент Трампу, поскольку для этого шага необходимо простое большинство, а его в нижней палате конгресса США составляют демократы.

В том случае, если палата представителей объявит импичмент Трампу, то после этого сенат США начнет рассмотрение этого дела. Для окончательного решения об отстранении президента от власти импичмента в верхней палате конгресса необходимо две трети голосов сенаторов.

Накануне члены палаты представителей конгресса США в четверг одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

"Эта резолюция закладывает основы для следующей фазы нашего расследования, при которой американский народ получает возможность услышать показания свидетелей от них самих же", - заявил накануне председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф.

В рамках одобренной резолюции Шифф сможет вызывать свидетелей, которые ранее давали показания за закрытыми дверями.

Сам Трамп ранее назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм". Американский лидер неоднократно критиковал процедуру импичмента, инициаторами которой выступают члены Демократической партии, и заявлял, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

"Не было такого президента в истории нашей страны, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы полны ненависти и страха. Они ничего не добились. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось по отношению к другому президенту", - писал Трамп в Твиттере.

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