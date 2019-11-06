Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 18:05

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф сообщил о том, что публичные слушания в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа начнутся на следующей неделе.

"Адам Шифф объявил о том, что в среду, 13 ноября, и в пятницу, 15 ноября, комитет по разведке проведет первые открытые слушания в рамках расследования, цель которого - определить, объявлять ли импичмент президенту Дональду Трампу", - говорится в сообщении комитета нижней палаты конгресса США по разведке.

Отмечается, что на 13 ноября запланированы слушания временного поверенного в делах США на Украине Билла Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

В пятницу, 15 ноября, показания даст бывший посол США на Украине Мари Йованович.

Публичные слушания будут проходить в рамках принятой в конце октября резолюции о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. На них в открытом режиме будут допрошены основные свидетели. До этого расследование в отношении Трампа велось в "закрытом" формате: все слушания проводились в палате представителей за закрытыми дверями.

Американские СМИ отмечают, что эта фаза направлена на то, чтобы американцы могли убедиться в целесообразности или, наоборот, безосновательности запущенной процедуры импичмента.

Ранее газета The Guardian писала, что итоговое голосование в палате представителей непосредственно по вопросу вынесения импичмента Трампу в таком случае может состояться к концу этого года.

В том случае, если палата представителей объявит импичмент Трампу, то после этого сенат США начнет рассмотрение этого дела. Для окончательного решения об отстранении президента от власти импичмента в верхней палате конгресса необходимо две трети голосов сенаторов.

В конце октября члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.

Сам Трамп ранее назвал принятие резолюции об импичменте "охотой на ведьм". Американский лидер неоднократно критиковал процедуру импичмента, инициаторами которой выступают члены Демократической партии, и заявлял, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

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