Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 3:41

Нью-Йорк(ООН). 4 октября. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности ООН могут обсудить пуск КНДР баллистической ракеты в начале следующей недели, сообщил "Интерфаксу" источник во Всемирной организации.

По словам собеседника агентства, Совбез ООН скорее всего обсудит недавний пуск во вторник.

2 октября южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян мог испытать в среду баллистические ракеты, предназначенные для пуска с подводных лодок.

Предполагалось что это ракеты типа "Букгыксон". Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты, запущенные КНДР, пролетели 450 км на максимальной высоте 910 км.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены из района города Вонсан.

Пхеньян в четверг утром подтвердил, что испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. При этом северокорейское агентство ЦТАК отметило, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

Между тем, сразу после запуска Япония заявила, что ракета попала в исключительную экономическую зону страны.

Однако в четверг президент США Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома, что Вашингтон продолжит переговоры с Пхеньяном.

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