Этот контент был опубликован 16 мая 2020 г. 10:23

*** Работы планируется завершить в октябре

Брюссель. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Президента России Владимира Путина в октябре ждут в Белграде на церемонии завершения отделочных работ в храме Святого Саввы, пишет сербская газета "Вечерне новости".

По данным издания, приглашение Путину посетить церемонию направил президент Сербии Александр Вучич еще в прошлом году, а детали этого визита два лидера обсудили во время недавнего телефонного разговора.

По сообщению пресс-службы Вучича, в беседе по телефону в минувший четверг президенты говорили о необходимости дальнейших совместных работ по оформлению внутреннего убранства храма Святого Саввы в Белграде, чтобы отделка собора была завершена в ранее запланированные сроки.

Ожидается, что на церемонию в Белград прибудет и делегация Русской православной церкви.

Россия профинансировала работы по реставрации купола и мозаики площадью 1248 кв. м. Российская компания "Газпромнефть" вложила в реставрацию этого храма 10 млн евро, отмечает издание.

Храм Святого Саввы - главный храм Сербской православной церкви и один из самых крупных православных храмов в мире. Россия оказывает содействие в его внутреннем оформлении. Святой Савва (Неманич) (ок.1169-1236) был первым архиепископом Сербии, это один из самых почитаемых святых Сербской православной церкви.

1ар др

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