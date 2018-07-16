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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:46 16.07.2018 - 17:46

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и Москва могли бы сотрудничать в регулировании мировых энергетических рынков, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Я считаю, что мы как крупнейшие нефтегазовые державы, могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков. За определёнными рамками исчезает рентабельность производства. Не заинтересованы мы также и в чрезвычайно высоких ценах. У нас есть поле для сотрудничества", - сказал В.Путин.

Ан фф*

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