Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 10:28

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин встречается в четверг в Иерусалиме с матерью осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

Яффа Иссахар приехала в резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Во встрече участвуют Нетаньяху и патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III.

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября 2019 года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

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