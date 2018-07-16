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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:34 16.07.2018 - 17:34

*** Трамп на переговорах уделил особое внимание безопасности Израиля, РФ с этим согласна

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - После разгрома террористов в южной зоне деэскалации в Сирии ситуацию на Голанских высотах нужно вернуть к соглашению 1974 года, это позволит обеспечить безопасность Израиля, в пользу чего выступает РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"После завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии в так называемой "южной зоне (деэскалации - ИФ)" ситуация на Голанских высотах должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года по разъединению израильских и сирийских войск", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам главы российского государства, "это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность государства Израиль".

"Господин президент уделил этому сегодня особое внимание. Хочу подтвердить, что Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться именно такой позиции", - сказал он.

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