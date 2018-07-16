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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:32 16.07.2018 - 17:32

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Москва предлагает Вашингтону создать экспертный совет для поиска точек соприкосновения и работать над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу, заявил президент России Владимир Путин.

"Пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций в рамках культурно-гуманитарных связей", - сказал он по итогам встречи с американским коллегой.

По словам президента, "на днях у нас была делегация американских конгрессменов, но это воспринимается как чуть ли не историческое событие, а это должно быть рядовым, текущим мероприятием".

"В этой связи мы высказали предложение США подумать не только практически, но и над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу", - сказал В.Путин.

"К такому процессу хорошо было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих российско-американскую историю. Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших дипломатов и военных, который занялся бы поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести международное сотрудничество на устойчиво-позитивную траекторию", - отметил он.

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