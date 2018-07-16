Путин говорит, что не в курсе обвинений, предъявленных 12 россиянам в США
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что ему не известно об обвинениях, предъявленным 12 россиянам в США в связи с вмешательством во внутренние дела этой страны.
"Что касается двенадцати сотрудников якобы спецслужб. Я об этом ничего пока не знаю, мне нужно выяснить, о чем там идет речь", - сказал В.Путин по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.
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Интерфакс