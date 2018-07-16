Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что ему не известно об обвинениях, предъявленным 12 россиянам в США в связи с вмешательством во внутренние дела этой страны.

"Что касается двенадцати сотрудников якобы спецслужб. Я об этом ничего пока не знаю, мне нужно выяснить, о чем там идет речь", - сказал В.Путин по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

1дм 1пп ан

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс