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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:55 16.07.2018 - 17:55

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что ему не известно об обвинениях, предъявленным 12 россиянам в США в связи с вмешательством во внутренние дела этой страны.

"Что касается двенадцати сотрудников якобы спецслужб. Я об этом ничего пока не знаю, мне нужно выяснить, о чем там идет речь", - сказал В.Путин по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

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