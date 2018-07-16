Путин говорит, что он и Трамп стремятся к преодолению расхождений
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не стал говорить о степени доверия между ним и лидером США Дональдом Трампом, однако отметил, что у них есть совпадающие интересы.
"Кому верить, кому не верить и можно ли вообще верить? Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю?" - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, отвечая на вопрос о доверии в их отношениях.
"Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки, а я защищаю интересы Российской Федерации", - сказал президент РФ.
В.Путин отметил, что у них есть как точки соприкосновения, так и вопросы, в которых они пока расходятся.
"Мы ищем варианты, как примирить эти расхождения, как сделать нашу работу конструктивной", - сказал президент РФ.
"Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты", - подчеркнул он.
1пп ан
Интерфакс