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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:48 16.07.2018 - 17:48

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не стал говорить о степени доверия между ним и лидером США Дональдом Трампом, однако отметил, что у них есть совпадающие интересы.

"Кому верить, кому не верить и можно ли вообще верить? Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю?" - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, отвечая на вопрос о доверии в их отношениях.

"Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки, а я защищаю интересы Российской Федерации", - сказал президент РФ.

В.Путин отметил, что у них есть как точки соприкосновения, так и вопросы, в которых они пока расходятся.

"Мы ищем варианты, как примирить эти расхождения, как сделать нашу работу конструктивной", - сказал президент РФ.

"Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты", - подчеркнул он.

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