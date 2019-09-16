Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:16

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин рассчитывает, что его американский коллега Дональд Трамп реализует свое ранее озвученное решение о выводе американских войск из Сирии

"Будем исходить из того, что принятое президентом Соединенных Штатов господином Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано, доведено до конца", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в "астанинском формате".

Он напомнил, что военные США в Сирии находятся незаконно.

1пп ав

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