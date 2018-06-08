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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:48 08.06.2018 - 11:48

*** Он подчеркнул "стратегический характер" взаимодействия РФ и КНР

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет председателя КНР Синь Цзиньпина в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке.

"Ждем председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке", - сказал В.Путин по итогам российско-китайских переговоров.

Он рассказал, что российско-китайские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере.

"Обсужден весь спектр актуальных вопросов, связанных с текущим состоянием и перспективами двусторонних отношений. Состоялся также предметный обмен мнениями по ключевым международным проблемам", - сообщил В.Путин.

Он отметил, что достигнутые договоренности отражены в принятом Совместном заявлении, а также в целом ряде только что подписанных межведомственных соглашений.

"Подчеркну: взаимодействие России и Китая носит стратегический характер и основано на принципах равноправия, добрососедства и доверия", - сказал президент.

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