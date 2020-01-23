Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 10:53

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно очень внимательно относиться к любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, чтобы не допустить повторения Освенцима.

"Вы сейчас сказали, что не известно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это, заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем", - сказал Путин на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Он добавил: "И противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это не происходило и от кого бы это не происходило".

По словам Путина, Красная армия не только освободила Освенцим, но и "внесла решающий вклад в борьбе с нацизмом".

"Что касается трагедии Холокоста, то 40% убитых и замученных евреев - евреи Советского Союза. Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия", - сказал российский президент.

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