Путин заявил, что доволен первой полномасштабной встречей с Трампом
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом доволен первой полномасштабной встречей с лидером США Дональдом Трампом.
"В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей. Напомню, что до этого мы только кратко общались на международных форумах", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом США.
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Интерфакс