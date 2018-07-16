Путин заявил, что доволен первой полномасштабной встречей с Трампом

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:25 16.07.2018 - 17:25

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом доволен первой полномасштабной встречей с лидером США Дональдом Трампом. "В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей. Напомню, что до этого мы только кратко общались на международных форумах", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом США. ПОСЛЕДУЕТ 1пп де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс