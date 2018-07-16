Путин заявил, что на саммите была представлена российская позиция по стратегической стабильности, включая СНВ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона передала США записку по вопросу о стратегической стабильности, включая СНВ и Договор о нераспространении ОМУ, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.
"Как крупнейшая ядерная держава, мы несем особую ответственность за международную безопасность. Считаю важным, и мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения", - заявил В.Путин на пресс-конференции в Хельсинки.
"Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему", - сказал президент РФ.
1мв вш
Интерфакс