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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:19 16.07.2018 - 17:19

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона передала США записку по вопросу о стратегической стабильности, включая СНВ и Договор о нераспространении ОМУ, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Как крупнейшая ядерная держава, мы несем особую ответственность за международную безопасность. Считаю важным, и мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения", - заявил В.Путин на пресс-конференции в Хельсинки.

"Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему", - сказал президент РФ.

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