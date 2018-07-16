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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 0:51 17.07.2018 - 00:51

Берлин. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс" заявил, что не изменился с момента первого избрания президентом.

Отвечая на вопрос ведущего о том, что изменилось с 2000 года и почему тогда В.Путин хотел быть "демократическим реформатором", а сейчас нет, президент РФ сказал, что с тех пор поменялась ситуация в мире.

"Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас. Возьмите расширение НАТО на восток", - сказал В.Путин.

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