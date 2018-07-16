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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 0:36 17.07.2018 - 00:36

Берлин. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс" заявил, что у России нет компромата на президента США Дональда Трампа.

"У нас нет на них ничего. Я не хочу обижать президента Трампа, когда я это говорю, но до того, как он сказал, что будет участвовать в президентских выборах, он нас не интересовал", - сказал В.Путин. По его словам, до политической карьеры Д.Трамп был бизнесменом, и в РФ никто не думал, что "он будет участвовать в выборах".

"Он никогда не упоминал о своих политических амбициях", - сказал президент.

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