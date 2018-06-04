Путин заявляет о доверительных отношениях между Россией и Австрией
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Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF, что между Россией и Австрией сложились доверительные отношения.
"За долгие годы у нас с Австрией сложились очень хорошие отношения", - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык.
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Интерфакс