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Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF, что между Россией и Австрией сложились доверительные отношения.

"За долгие годы у нас с Австрией сложились очень хорошие отношения", - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык.

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Интерфакс