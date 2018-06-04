Путин заявляет о доверительных отношениях между Россией и Австрией

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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 20:35 04.06.2018 - 20:35

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF, что между Россией и Австрией сложились доверительные отношения. "За долгие годы у нас с Австрией сложились очень хорошие отношения", - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык. 1аю ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс