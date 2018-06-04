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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:41 04.06.2018 - 21:41

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Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телекомпании ORF, что между Россией и Австрией сложились доверительные отношения.

"За долгие годы у нас с Австрией сложились очень хорошие отношения", - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык.

При этом президент заявил, что Австрия является традиционным российским партнером в Европе, и что Россия уважает нейтральный статус Австрии.

"Мы сотрудничаем в самых различных областях с Австрийской Республикой: в экономике, я уже сказал, в сфере политики, безопасности, в экономике в самых различных областях. Это не только энергетика, хотя я об этом сейчас скажу ещё, это авиастроение, авиационная безопасность, гидроэнергетика", - напомнил президент.

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