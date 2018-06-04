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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:29 04.06.2018 - 21:29

Москва. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не нарушал Конституцию и не намерен этого делать впредь, при этом подчеркнул, что сам будет решать, чем займется по окончании текущего президентского срока.

"Мой президентский срок только что начался, я только в начале пути, давайте не будем забегать вперед. Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать", - сказал В.Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену.

Как отметил президент РФ, "многое будет зависеть от того, как мы будем работать - когда я говорю "мы", имею в виду себя и свою команду, - каких результатов мы добьемся".

"Но вы правы, действительно, я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать после того, как у меня закончится мой текущий президентский срок", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос, уйдет ли он после этого из политики или намерен оставаться во власти.

При этом глава государства поинтересовался у журналиста: "А как бы вам хотелось?". "Это не имеет никакого значения, мне интересно, что вы хотите", - парировал тот.

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