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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:12 04.06.2018 - 21:12

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается нарушать Конституцию РФ.

"Мой срок как президента только начался. Это только начало пути. Давайте не будем спешить. Я никогда не нарушал Конституцию своей страны и не собираюсь", - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык.

Это стало ответом В.Путина на вопрос австрийского журналиста о его планах по окончанию текущего президентского срока.

По словам российского президента, многое будет зависеть от того, какие результаты продемонстрирует его команда.

"Однако вы правы: я давно занимаюсь этой государственной деятельностью, и я должен сам решить, что я буду делать, когда истечет нынешний срок президентских полномочий", - сказал В.Путин.

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