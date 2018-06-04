Путин заявляет, что никогда не нарушал Основной закон страны и намерен этого делать
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Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается нарушать Конституцию РФ.
"Мой срок как президента только начался. Это только начало пути. Давайте не будем спешить. Я никогда не нарушал Конституцию своей страны и не собираюсь", - приводит ORF слова В.Путина в переводе на немецкий язык.
Это стало ответом В.Путина на вопрос австрийского журналиста о его планах по окончанию текущего президентского срока.
По словам российского президента, многое будет зависеть от того, какие результаты продемонстрирует его команда.
"Однако вы правы: я давно занимаюсь этой государственной деятельностью, и я должен сам решить, что я буду делать, когда истечет нынешний срок президентских полномочий", - сказал В.Путин.
1кю ки
Интерфакс