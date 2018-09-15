Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 10:17 15.09.2018 - 10:17

Токио. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Личный разговор состоялся между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на соревнованиях по дзюдо во Владивостоке, передает в субботу канал "Эн-Эйч-Кей".

Тема переговоров не сообщается, разговор шел только в присутствии переводчика.

Согласно предположениям канала, лидеры России и Японии могли обсуждать предстоящие переговоры.

Накануне С. Абэ завил, что планирует встретиться с В.Путиным в ноябре-декабре 2018 года. Он назвал эту встречу принципиально важной.

СМИ предполагают, что переговоры будут посвящены предложению В.Путина заключить мирный договор, а также обсуждению статуса Курильских островов. Также С.Абэ в минувшую пятницу подчеркнул, что позиция Японии не изменилась: Токио желает решить территориальный спор с Россией до подписания мирного соглашения.

***/ 1эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line