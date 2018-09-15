Путин и Абэ общались на соревнованиях по дзюдо на полях ВЭФ - ТВ
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Токио. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Личный разговор состоялся между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на соревнованиях по дзюдо во Владивостоке, передает в субботу канал "Эн-Эйч-Кей".
Тема переговоров не сообщается, разговор шел только в присутствии переводчика.
Согласно предположениям канала, лидеры России и Японии могли обсуждать предстоящие переговоры.
Накануне С. Абэ завил, что планирует встретиться с В.Путиным в ноябре-декабре 2018 года. Он назвал эту встречу принципиально важной.
СМИ предполагают, что переговоры будут посвящены предложению В.Путина заключить мирный договор, а также обсуждению статуса Курильских островов. Также С.Абэ в минувшую пятницу подчеркнул, что позиция Японии не изменилась: Токио желает решить территориальный спор с Россией до подписания мирного соглашения.
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Интерфакс