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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 12:49 24.09.2018 - 12:49

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Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник агентство САНА.

В частности, отмечает агентство, обсуждалась договоренность по Идлибу и ее реализация.

В ходе беседы Б.Асад вновь выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных в результате инцидента с самолетом Ил-20 над Средиземным морем.

В.Путин, пишет агентство, рассказал Б.Асаду о планируемой передаче систем С-300 Сирии и возложил ответственность за происшествие на Израиль.

"Со своей стороны Путин возложил ответственность за инцидент на Израиль, проинформировав Асада о том, что Россия будет развивать сирийскую систему ПВО и передаст Сирии современный комплекс С-300", - сообщает агентство.

По данным агентства, разговор прошел по инициативе российской стороны.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Сочи лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200. В Минобороны РФ заявили, что под ракету его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии. В свою очередь Израиль возложил всю ответственность за инцидент на Сирию.

В воскресенье Минобороны РФ представило поминутную хронологию катастрофы Ил-20 в Сирии и полностью возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью.

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