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Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник агентство САНА.

В частности, отмечает агентство, обсуждалась договоренность по Идлибу и ее реализация.

По данным агентства, разговор прошел по инициативе российской стороны.

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Интерфакс