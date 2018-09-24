Путин и Асад провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии - СМИ

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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 12:16 24.09.2018 - 12:16

Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник агентство САНА. В частности, отмечает агентство, обсуждалась договоренность по Идлибу и ее реализация. По данным агентства, разговор прошел по инициативе российской стороны. ПОСЛЕДУЕТ 1мм эф вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс