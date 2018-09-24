Путин и Асад провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии - СМИ
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Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник агентство САНА.
В частности, отмечает агентство, обсуждалась договоренность по Идлибу и ее реализация.
По данным агентства, разговор прошел по инициативе российской стороны.
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Интерфакс