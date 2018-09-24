Путин и Асад провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии - СМИ
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Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник агентство САНА.
В частности, отмечает агентство, обсуждалась договоренность по Идлибу и ее реализация.
По данным агентства, разговор прошел по инициативе российской стороны.
В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.
Ранее сообщалось, что 17 сентября в Сочи лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.
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Интерфакс