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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 12:29 24.09.2018 - 12:29

Дубай. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник агентство САНА.

В частности, отмечает агентство, обсуждалась договоренность по Идлибу и ее реализация.

По данным агентства, разговор прошел по инициативе российской стороны.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Сочи лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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