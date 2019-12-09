Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 19:59

*** Во встрече участвуют Новак и Миллер

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже.

Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

По словам Ушакова, главное - обсудить на встрече реализацию минских соглашений.

Ушаков не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика. Вместе с тем, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Ранее Песков сообщил, что на встрече может быть затронута газовая тема, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым же российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным.

бп

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