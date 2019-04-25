Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 0:23

Гонконг. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время переговоров обсудили вопросы дальнейшего расширения и развития двустороннего сотрудничества в различных областях, сообщает ЦТАК.

"Лидеры двух стран обсудили вопросы активизации визитов на высоком уровне, включая встречи на высшем уровне и контакты, а также развитие сотрудничества, обменов и взаимодействия между правительствами, парламентами, регионами и организациями двух стран в различных формах", - отмечает агентство.

Согласно сообщению, обе стороны договорились принять "позитивные меры в ряде областей с целью дальнейшей активизации работы Межправительственного комитета КНДР-Россия по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники и вывода на более высокий уровень одинаково выгодных торгово-экономических отношений между двумя странами".

Кроме того, лидеры двух стран проанализировали и оценили развитие ситуации на Корейском полуострове.

Отмечается, что они "серьезно обсудили пути для налаживания стратегического взаимопонимания и тактического содействия между двумя странами в процессе обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и регионе".

"Высшие руководители КНДР и РФ единодушно оценили, что нынешняя встреча и переговоры стали полезным моментом, который имеет большое значение в устойчивом и здоровом развитии дружественных отношений между двумя странами, имеющих давнюю историю и традицию дружбы, и в стратегическом поддерживании и урегулировании нестабильной обстановки на Корейском полуострове после второго саммита глав КНДР и США", - следует из сообщения ЦТАК.

Агентство добавляет, что беседа двух лидеров проходила в "чистосердечной" и "дружественной" атмосфере.

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