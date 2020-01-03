Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в пятницу продолжать контакты по ситуации в Ираке с целью предотвратить ее дальнейшую эскалацию, сообщил Елисейский дворец.
"Оба президента прежде всего обсудили ситуацию в Ираке и в регионе. Они договорились оставаться в тесном контакте в течение ближайших дней, чтобы избежать новой опасной эскалации напряженности и призвать все стороны к сдержанности", - говорится в коммюнике, распространенном в Париже.
В документе отмечается, что Макрон напомнил о "приверженности Франции суверенитету и безопасности Ирака и стабильности региона".
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