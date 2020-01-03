Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 17:03

Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в пятницу продолжать контакты по ситуации в Ираке с целью предотвратить ее дальнейшую эскалацию, сообщил Елисейский дворец.

"Оба президента прежде всего обсудили ситуацию в Ираке и в регионе. Они договорились оставаться в тесном контакте в течение ближайших дней, чтобы избежать новой опасной эскалации напряженности и призвать все стороны к сдержанности", - говорится в коммюнике, распространенном в Париже.

В документе отмечается, что Макрон напомнил о "приверженности Франции суверенитету и безопасности Ирака и стабильности региона".

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