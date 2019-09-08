Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 21:13

Париж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили предстоящую 9 сентября в Москве встречу министров иностранных дел и обороны двух стран, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли встретятся со своими российскими коллегами - Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Разговор двух президентов "позволил уточнить главные направления работы" министров обеих сторон, отмечается в коммюнике Елисейского дворца, выдержки из которого приводят французские СМИ.

В документе уточняется, что президенты двух стран "договорились продолжать контакты (...), основываясь на совместной стратегической "дорожной карте".

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе разговора двух лидеров были "обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня". "Отмечено, что 9 сентября в Москве возобновляет работу Совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны России и Франции. Условлено о налаживании контактов и в других форматах", - говорится в сообщении пресс-службы.

1ов вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!