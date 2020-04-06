Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 12:44

*** Президент поздравил собеседника с наступающим еврейским праздником

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - В понедельник по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Путин также поздравил Нетаньяху с наступающим еврейским праздником Песах.

Условлено о контактах на различных уровнях, добавили в пресс-службе.

В свою очередь глава израильского правительства сообщил в своем твиттере, что в понедельник в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсудил возможность возвращения домой граждан двух стран в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

"Я разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, состоялся теплый разговор, в ходе которого президент Путин пожелал Израилю Счастливой Пасхи и успехов в борьбе с короновирусом. Мы обсудили сотрудничество в сфере закупок медицинского оборудования, договорились разрешить передвижение между Россией и Израилем, чтобы граждане могли вернуться в свои страны", - написал он.

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