Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 11:15

Улан-Батор. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин считает, что общие страницы истории РФ и Монголии дают хорошую основу для развития отношений.

"Визит [официальный визит главы российского государства в Улан-Батор] проходит в рамках праздничных торжественных мероприятий, связанных с юбилеем Победы на Халхин-Голе. Это подчеркивает и историческую близость наших народов, и является хорошим поводом для развития отношений в будущем", - сказал Путин на встрече с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

Занданшатар в ответ процитировал слова великого русского полководца Александра Суворова об искренности и дружбе. По его мнению, присутствие Путина на нынешних торжествах "свидетельствует о том, что руководство России и российский народ придают большое значение дружбе между странами". "Битва на Халхин-Голе - это историческое свидетельство геостратегической, геополитической значимости нашей дружбы", - подчеркнул собеседник российского лидера.

Беседа проходит на русском языке, без помощи переводчиков. Президент РФ отметил, что Гомбожавын Занданшатар учился в России. "Вы блестяще владеете русским языком, что нам очень приятно", - обратился Путин к председателю Великого государственного хурала Монголии.

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