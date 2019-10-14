Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 15:41

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыли на электрокаре на переговоры, которые проходят в королевском дворце.

На четырехместном автомобиле они подъехали, передвигаясь по дворцу, к залу переговоров с приема, который саудовский монарх дал в честь российского президента.

Ранее президент РФ отметил, что намерен обсудить на переговорах с королем Саудовской Аравии ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и наметить планы на перспективу, а также обменяться мнениями по международной проблематике. Путин напомнил, что Саудовская Аравия в следующем году будет председательствовать в "Группе двадцати".

"На саммите в городе Осака провели очень полезную беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, условились в частности о продлении договоренностей в формате ОПЕК + в целях стабилизации мирового нефтяного рынка", - сказал глава российского государства.

др

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