Путин и Си Цзиньпин переехали из Пекина в Тяньцзинь за скоростном поезде

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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 13:27 08.06.2018 - 13:27

Пекин/Тяньцзинь. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу прибыли на скоростном поезде Хэсе в город Тяньцзинь. Лидеры прибыли из Пекина, где проводили переговоры и ряд других мероприятий. В поезде они продолжали беседу по актуальным вопросам двусторонних отношений. Яч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс