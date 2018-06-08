Путин и Си Цзиньпин переехали из Пекина в Тяньцзинь за скоростном поезде
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Пекин/Тяньцзинь. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу прибыли на скоростном поезде Хэсе в город Тяньцзинь.
Лидеры прибыли из Пекина, где проводили переговоры и ряд других мероприятий.
В поезде они продолжали беседу по актуальным вопросам двусторонних отношений.
Яч
Интерфакс