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Пекин/Тяньцзинь. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу прибыли на скоростном поезде Хэсе в город Тяньцзинь.

Лидеры прибыли из Пекина, где проводили переговоры и ряд других мероприятий.

В поезде они продолжали беседу по актуальным вопросам двусторонних отношений.

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Интерфакс