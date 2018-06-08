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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 14:04 08.06.2018 - 14:04

Пекин/Тяньцзинь. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу прибыли на скоростном поезде "Хэсе" в город Тяньцзинь.

Лидеры прибыли из Пекина, где проводили переговоры и ряд других мероприятий.

В поезде они продолжали беседу по актуальным вопросам двусторонних отношений.

В обновлённом, модернизированном скоростном поезде "Хэсе" имеются вагоны разного класса: от вагонов с пассажирскими местами до вагона с просторным салоном, где продолжали беседу В.Путин и лидер КНР. Кроме того, в поезде есть вагон-ресторан.

Поезд разгонялся до скорости 300 километров в час.

В поезде выехали, помимо лидеров двух стран, члены российской и китайской делегаций, участвовавших ранее в переговорах в Пекине.

"Хэсе" в переводе означает "гармония", понятие которой было одним из основополагающих в идеологической риторике Ху Цзиньтао, предыдущего главы китайского государства.

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